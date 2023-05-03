الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-5-2023 فى جميع البطولات

كرة القدم
كرة القدم

نستعرض لكم فى هذا التقرير، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، في جميع البطولات، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة مع صباح كل يوم عن مواعيد المباريات المحلية والعالمية.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-5-2023 والقنوات الناقلة

حيث تستكمل اليوم مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة ليفربول وفولهام، كما يواجهة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد فى الجولة 34 من البريميرليج، وفى الدوري الإسباني يلعب فالنسيا ضد فياريال.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد فولهام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إنفيلد، عبر قناة beIN Sports Premium 2، ويعلق عليها خالد الحد

 

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد، عبر قناة beIN Sports Premium 1، ويعلق عليها رؤوف خليف.

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

فالنسيا × فياريال 8:30 مساءً

 

أتلتيكو مدريد × قادش 11 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1.

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

يوفنتوس × ليتشي 7 مساءً

 

لاتسيو × ساسولو 10 مساءً

 

هيلاس فيرونا × إنتر ميلان 10 مساءً

 

ميلان × كريمونيزي 10 مساءً

 

مونزا × روما 10 مساءً

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