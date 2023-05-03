الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالعزيز: نشهد روح إيجابية فيما يتعلق بالقضية 173 المتعلقة بمنظمات حقوق الإنسان

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي: “نطمأن الجميع أنه مع بداية الحوار الوطني نشهد روح إيجابية فيما يتعلق بالقضية ١٧٣ المتعلقة بمنظمات حقوق الإنسان”.

وأكد عبدالعزيز، في تصريحات له، أن العمل مستمر على الإفراج عن مجموعات من الشباب في القضايا المتعلقة بالرأي أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر وقريبا سنشهد عدد متتالي من هذه الإفراجات، ضمن عمل لجنة العفو الرئاسي.

واعلن  عبد العزيز، عن  مشاركته وسط نخبة كبيرة من قادة الفكر والرأي والسياسة بمختلف التوجهات والآراء الفكرية والسياسية في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وأضاف أن  بعد جهد كبير بذل في المشاورات للاستقرار على المحاور وإدارة الحوار من قبل مجلس أمناء الحوار، وعدد كبير من اللقاءات الجماهيرية التي قام بها نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مختلف المحافظات للاستماع لكافة الآراء من المواطنين الكرام، الآن حان وقت العمل من أجل صياغة هذه التوصيات وكافة الآراء في أجندة عمل من أجل بناء الجمهورية الجديدة، نسأل الله التوفيق وأن ينير لنا طريق الإصلاح ما استطعنا.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الجمهورية الجديدة اللقاءات الجماهيرية القضايا المتعلقة حقوق الإنسان بمجلس النواب منظمات حقوق الإنسان

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