الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مبعوث مجلس السيادة السودانى: العلاقات المصرية السودانية أزلية ولم تنقطع طوال الأزمة

دفع الله الحاج علي
دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني

كشف دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، عن أن زيارته للقاهرة دلالة على اهتمامهم بالعلاقات المصرية السودانية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين أزلية.

الاتصالات بين البلدين لم تنقطع خلال الأزمة

وأضاف “علي”، خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي همام مجاهد، أن الاتصالات بين البلدين لم تنقطع خلال الأزمة وطوال الوقت كان هناك اتصالات. 

وأشار إلى أن الدول الأجنبية التي أبدت ضرورة اجلائهم تعاونت معهم السلطات السودانية وأمنت إجلائهم بسلام حتى الآن.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية تعمل باستراتيجية راسخة لأن تجاربه ترجع إلى أكثر من مائة عام وكيف تتعامل أثناء الحروب وتراعي كافة قوانينن القانون الدولي.

مجلس السيادة السوداني العلاقات المصرية السودانية الاتصالات أزلية القوات المسلحة

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