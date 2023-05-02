الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة.. وإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

شن الجيش الإسرائيلي عدة غارات عنيفة، منذ قليل، ضد أكثر من خمسة مواقع داخل قطاع غزة المحاصر، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ من الأخير تجاه مستوطنات الغلاف. 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يهاجم قطاع غزة، والمزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقًا. 

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ودوت صافرات الإنذار في محيط عدد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة. 

وتظهر صافرات الإنذار اتساع محيط إطلاق الصواريخ من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع المحاصر، حيث تدوى في مستوطنتي «نتيفوت» و«مرحافيم»، بعد أن دوت في «سديروت». 

وأُطلقت عدة رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف. 

غزة الجيش الإسرائيلي مستوطنات الغلاف قطاع غزة سديروت

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