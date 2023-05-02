مبعوث مجلس السيادة السوداني: أشكر الرئيس السيسي والمصريين على استقبال السودانيين

كشف دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية سامح شكري، مؤكدًا أن اللقاء كان أخويًا وتحدثا خلاله في كل الجوانب.

شكري أكد استعداد مصر الشقيقة للوقوف مع السودان

وأضاف خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي همام مجاهد، أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد استعداد مصر الشقيقة للوقوف مع السودان في هذه المحنة بما يحافظ على استقراره وأمنه.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنه إذا تعرض السودان لأي محاولة لتفكيكه فإنه سيضر بأمن السودان والأمن القومي المصري.

وأكد أن السودانيين الذين حضروا لمصر خلال الأزمة لا يشعرون أنهم في دولة غريبة ولكنهم يعتبرون مصر وطنهم الثاني وأنهم في أمن وأمان، وفي هذا السياق نشكر الرئيس السيسي والقيادة السياسة لاستقبالهم أشقائهم السودانيين، ولم يكن هناك أي شكوى بل بالعكس شكروا مصر عما وجدوه من حسن ضيافة فهم في بلدهم الثاني.