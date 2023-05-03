الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مفاجئة على محال بيع وتداول الأغذية بأسيوط

حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق

قامت دكتورة فاطمة ديب هاشم مدير الإدارة الصحية بمركز أبنوب بتشكيل لجنة من مراقبي الأغذية بالإدارة للمرور على محلات بيع وتداول الأغذية بأبنوب العوامر الصحراوي للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي يتداولها المواطنين وتم المرور على ٥ محلات وسحب ١٣ عينة مختلفة، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بأسيوط للتحليل وإعدام ٢٠ كيلو أغذية مختلفة منتهية الصلاحية وتحرير محضرين جنحة صحية للقرار ٩٧ لسنة ٦٧ وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

وفي ذات السياق وجهت مدير الإدارة الصحية بأبنوب بتشكيل فريق من الإدارة الصحية بالمرور على عدد من الوحدات الصحية التابعة للإدارة شملت قرى كوم أبو شيل وكوم المنصورة لمتابعة أعمال الوحدات الصحية والتأكد من توافر الأمصال والطعوم وأدوية الطوارئ ومسئولي مقدمي الخدمات الطبية بالوحدات الصحية.

حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
حملة لمتابعة الأسواق
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