"دفاع البرلمان": منح الجنسية المصرية لن يكون على حساب الأمن القومى

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن منح الجنسية المصرية لن يكون على حساب الأمن القومي، لافتًا إلى أن قانون الجنسية المصرية جيد، لكن هناك جماعة تحاول أن تشوه كل شيء إيجابي للدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن القانون لن يمنح الجنسية لأي شخص حتى لو ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، لكن هذا الأمر سيأتي وفقًا لضوابط ولن يكون على حساب الأمن القومي المصري، منوهًا أن الأجهزة المصرية تعمل بمعايير عالمية.

وأشار إلى أنه تم وضع ضوابط تتعلق بالمبالغ والاشتراطات للراغبين من الأجانب في الحصول على الجنسية المصرية، والوديعة الدولارية أحد الاشتراطات وليس أهمها.