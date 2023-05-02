مساعدة وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن تدعم تطوير السودانى للعراق وتقديم الخدمات

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وهو يعمل على تقديم الخدمات، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.



وتابعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، أن رئيس الوزراء العراقي بدأ بالإصلاح الاقتصادي وهو جهد يحتاج لسنوات.

كما أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الثلاثاء، دعم بلادها لرؤية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إصلاح الاقتصاد وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتعزيز علاقات العراق مع محيطه الإقليمي.

حيث أشارت ليف في طاولة نقاش إلى أن هنالك ديناميكية واضحة في عمل الحكومة العراقية وسعيًا متواصلًا لإيجاد وضع اقتصادي جيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ بالإصلاح الاقتصادي وهو جهد يحتاج لسنوات ونحن ندعمه".

وأضافت: "العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق جيدة وتحكمها الاتفاقية الاستراتيجية الثنائية وندعم رؤية رئيس الوزراء في تحسين الخدمات ولديه أجندة واضحة في برنامجه الحكومي وأولوياته ذات أهمية نحو عراق آمن ومستقر وكذك هنالك جهد موازٍ لدى رئيس الوزراء وحكومته لمكافحة الفساد".

وتابعت: "التقيت رئيس الوزراء أمس وبحثنا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والأولويات التي ذكرها هي نفس الأولويات التي نعتقد بأهميتها في العراق وهو يسعى إلى تعزيز العلاقات بين العراق ومحيطه الإقليمي وهذا أمر جيد".

وعن ملف سعر الصرف شددت على أن "الولايات المتحدة ليس لها يد في تحديد سعر صرف الدولار ودائمًا كان هناك حوار بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية العراقية والبنك المركزي من خلال تقديم النصح بما ينسجم مع المعايير الدولية، ونرى حاليًا أن هناك استقرارًا في سعر الصرف، مشيرة إلى أن العراق يحتاج لتجاوز تقييد اقتصاده بالنفط ويوسع أفاقه لموارد أخرى.