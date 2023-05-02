الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"كلام في السياسة".. "محسب": وثيقة ملكية الدولة اللبنة الحقيقية لوضع خريطة استثمارية لمصر

أيمن محسب
أيمن محسب

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن مصر لم يكن لديها خريطة استثمارية واضحة وقد تكون وثيقة ملكية الدولة اللبنة الحقيقية التي تضع مصر بها خريطة استثمارية وخاصة كذلك.

الحكومة عملت على احتياجات المواطن في وثيقة ملكية الدولة

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وثقية سياسة ملكية الدولة، الحكومة كانت جيدة فيه بنسبة 80% وعملت على احتياجات المواطن الأساسية وتأمينها وقالت إنها ستتوسع في إنتاجها لأن هذا دورها، وتخرجت من السلع المكملة التي لا يحتاجها المواطن بشكل أساسي.

وتابع، أن الدولة ستترك الكثير من المشروعات وتفتح المجال للقطاع الخاص ونعيش عصر الحرية الاقتصادية وهذه اللغة الاقتصادية في العالم كله، مؤكدًا أن الدولة أعطت مدة قصيرة حتى تتخارج من كافة المشروعات وهي 3 سنوات وبدأت تطرح شركات في البورصة للبيع.

وردا على الشائعات حول بيع الشركات بطرحها في البورصة، أكد أن المشاركة في الأسهم ضمانة للاستمرار، وأن يكون لدينا فكر صاحب المال، والموضوع ليس مرتبطًا بالبيع ولكن بالشراكة وتعظيم الاستفادة.

أيمن محسب وثيقة ملكية الدولة خريطة استثمارية مصر كلام فى السياسة

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