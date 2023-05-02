الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: نناشد طرفى الحرب التفاوض واحترام الهدنة

السودان
السودان

قال الدكتور رفعت ميرغني، رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، إنه ناشد طرفي الحرب في السودان، الجلوس للتفاوض واحترام الهدنة كي تتمكن كافة المرافق من العمل لخدمة المواطن.

الأزمة السودانية

وأكد الدكتور رفعت ميرغني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن التحدث عن حقوق الإنسان إلا في حال توقف إطلاق النيران واحترام الهدنة الإنسانية بالسودان. 

 

وأضاف في حديثه، أن الوضع في السودان يسير نحو الأسوأ، كما أن الوضع الآن يشير إلى وجود خطورة كبيرة على المواطن والوطن معًا.

وتابع: "لم يتم التواصل بشكل مباشر مع طرفي الحرب بالسودان حتى هذه اللحظة من قبل مفوضية حقوق الإنسان بالسودان".

خروج المستشفيات عن الخدمة الطبية

وأشار إلى أن أكثر من ٦٩٪ من المستشفيات خرجت عن الخدمة الطبية نتيجة حدة الاشتباكات بالقرب من المستشفيات بل وصل الأمر إلى الاشتباك داخل المستشفى.

واستطرد: "هناك أزمة كبيرة بسبب قلة الغذاء، المياه الصالحة للشرب، قلة الدواء، عدم توافر الكهرباء".

مفوضية حقوق الإنسان بالسودان القاهرة الإخبارية الأزمة السودانية تدني الوضع السوداني خدمة الوطن رفعت ميرغني

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