الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المهن الطبية" يقرر عقد الجمعية العمومية 9 يونيو المقبل

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية

قال د.عمرو الجمهوري، الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه اليوم، الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 9 يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد جدول أعمال الجمعية والإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

أوضح الجمهورى أن قرار اجتماع مجلس الاتحاد بزيادة المعاشات لأعضاء النقابات الطبية الأربعة بقيمة 350 جنيهًا دفعة واحدة، اعتبارًا من الصرفية المقبلة، لتُصبح قيمته الإجمالية 1350 جنيهًا شهريًا، وتصرف كل 3 أشهر بإجمالى 4050 جنيهًا، يُعد قرارًاا تاريخيًا يؤكد دعم أعضاء المجلس لحقوق أعضاء الجمعية العمومية فى زيادة المعاشات بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التى يشهدها العالم ومصر.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدراسات الإكتوارية وإطلاع أعضاء المجلس عليها، ووضع خطة لزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لتغطية الفارق فى المعاشات، وعدم حدوث أى خلل فى الصندوق وضمان استمرارية صرف مستحقات الأعضاء من معاشات وإعانات.

وبلغت القيمة الإجمالية لدفعة المعاشات الأخيرة 331 مليون جنيه لعدد 116 ألف عضو وأسر من المستحقين، وتم صرفها مبكرًا عن موعده لظروف عيد الفطر، كما أعلن الاتحاد فى وقت سابق عن إرسال 110 آلاف رسالة sms للأعضاء المستحقين للمعاش للتنويه عن بدء صرف المعاش فى كل دفعة، فضلًا عن تذكير الأعضاء بموعد تحديث البيانات لضمان استمرارية صرف المعاش.

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