الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أُصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع  حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، بالطريق الزراعي القاهرة - أسوان في اتجاه مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسوان الزراعي، بالقرب من مركز الواسطى شمال المحافظة أسفر عن إصابة 9 أشخاص، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابين وهم إيمان مصطفي أمين، 40 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ووليد ناصر سيد 23 سنة مصاباً باشتباه نزيف بالمخ، ووسام عبد المنعم، 35 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، ويوسف خالد علي، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وفردوس زارع مصصطفى 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمه الترقوه.

كما أصيبت نجلاء أحمد عبد العظيم 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبد الرحمن رجب محمد 7 سنوات مصاباً بجروح وسحجات وقطع بفروة الرأس، وخديجه أحمد صديق 65 سنة، مصابة بخلع بالكتف الأيسر، وزيزي نبيه عبد المنعم 35 سنة، مصابة بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس حوالى 3 سم.

وجرى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، وجاري تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث.

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