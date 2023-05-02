الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: دخان كثيف يغطى سماء الخرطوم جراء حريق كبير (فيديو)

دخان كثيف يغطي سماء
دخان كثيف يغطي سماء الخرطوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات للحظة اندلاع حريق كبير، أدى لتصاعد ألسنة دخان كثيف يغطي سماء العاصمة السودانية الخرطوم.

 

وكانت خارجية جنوب السودان، أعلنت قبل قليل، عن أن الجيش السوداني وميليشيا "الدعم السريع"وافقا مبدئيًا على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ 4 مايو، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت خارجية جنوب السودان، أنها تلقت موافقة من جانب الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بتسمية ممثلين لمحادثات السلام.

وكشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، عن أن عمليات الإجلاء ما زالت مستمرة من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية عبر المعابر البرية، حيث تفر الجاليات الأجنبية هربًا من السودان الآن نتيجة تدني الأوضاع الأمنية بعد الحرب التي نشبت بين الجيش الوطني وميليشيا الدعم السريع.

الخرطوم حريق كبير في الخرطوم دخان كثيف العاصمة السودانية حريق في الخرطوم

مواد متعلقة

تفاصيل وفاة الفنان مصطفى درويش.. وتامر أمين يوجه رسالة للجمهور

على جمعة: تجديد الخطاب الدينى مهمة الأمة كلها وليس الأفراد (فيديو)

طارق الشناوى يكشف سر نجاح "جعفر العمدة" وتألق هالة صدقى بدور "صفصف"

خالد الجندي: وجود خادمة في المنزل من بديهيات العلاقات الزوجية في الإسلام

خالد الجندى: المرأة أولى من الرجل في فرص العمل لهذا السبب (فيديو)

بعد رحيل مصطفى درويش.. طبيب يكشف خطورة قلة النوم وعلاقتها بالوفاة

مناقشة 113 قضية.. المستشار محمود فوزى يكشف تفاصيل جلسات الحوار الوطنى

"التعليم" تحسم مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان (فيديو)

الأكثر قراءة

بيراميدز يعلن عبر "الدستور" رفضه المشاركة فى مباراة السوبر

وزير الصحة: إتاحة الخدمات الطبية وتوفير الأدوية للمصريين والأشقاء القادمين من السودان

العثور على جثة عامل بنادى القناة ملقاة فى ترعة الإسماعيلية

الجنايات تحيل أوراق نجار تعدى على نجلته الطفلة إلى المفتى

مبعوث مجلس السيادة السودانى: تربطنا مع مصر علاقات تاريخية

محافظ بنى سويف يتابع إجراءات تلافى سلبيات الوحدات الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى

الجيش الإسرائيلى يفعل منظومة القبة الحديدية على حدود غزة