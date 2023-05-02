القاهرة الإخبارية: دخان كثيف يغطى سماء الخرطوم جراء حريق كبير (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات للحظة اندلاع حريق كبير، أدى لتصاعد ألسنة دخان كثيف يغطي سماء العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت خارجية جنوب السودان، أعلنت قبل قليل، عن أن الجيش السوداني وميليشيا "الدعم السريع"وافقا مبدئيًا على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ 4 مايو، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت خارجية جنوب السودان، أنها تلقت موافقة من جانب الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بتسمية ممثلين لمحادثات السلام.

وكشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، عن أن عمليات الإجلاء ما زالت مستمرة من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية عبر المعابر البرية، حيث تفر الجاليات الأجنبية هربًا من السودان الآن نتيجة تدني الأوضاع الأمنية بعد الحرب التي نشبت بين الجيش الوطني وميليشيا الدعم السريع.