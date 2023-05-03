3 تماثيل للأسرة المصرية القديمة ضمن استفتاء مايو بمتاحف الإسكندرية

أعلنت متاحف الإسكندرية:"المجوهرات الملكية"و"الإسكندرية القومي"، عن استفتاء قطعة شهر مايو 2023، تحت شعار "أن من تقرر" لاختيار الجمهور قطعة الشهر من خلال التصويت على القطعة المميزة لكل شخص عبر صفحة المتحف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر متحف الإسكندرية القومي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 3 قطع أثرية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة وهم:

القطعة الأولى:

1-تمثال إيزيس وهي ترضع "حربوقراط" هو حورس الطفل، وحربوقراط إبن الإله أوزوريس رب العالم الآخر والربة إيزيس آله الجمال والأمومة عند المصريين القدماء.

وأوضح أن إيزيس عبدها المصريون القدماء والبطالمة والرومان، وأصبحت إيزيس شخصية بارزة في مجموعة الآلهة المصرية بسبب أسطورة أوزوريس .

ويعرض متحف الاسكندرية القومى تمثالا للإلهة إيزيس في وضع الجلوس متوجها بالتاج اليد اليسرى تسند رأس الإله حربوقراط الجالس على قدميها.

القطعة الثانية

2- قطعة تمثل الأسرة المصرية القديمة مصنوع من الحجر الجيري الملون، وعثر عليه في منطقة سقارة ، يمثل رجل وزوجته وابنهما مصور بين قدميهما ، يظهر ( وش كا )جالسا على مقعد قابضا يده اليمنى على ركبته اليمني بينما يده اليسرى مبسوطة على ركبته اليسرى مرتديا شعر مستعار مجعد والنقبة القصيرة ويطوق رقبته قلادة، وزوجته بجانبه تظهر مرتدية رداء حابك يدها اليمنى مبسوطة على ركبتها اليمنى بينما اليد اليسرى ملتفة حول كتف زوجها في حالة ود وحب أسري، بينما يظهر ابنهما بين قدميهما عاري الجسد وخصلة شعره تظهر بشكل جانبي وملتفة ذراعه الأيسر حول الساق اليمنى لوالده.

القطعة الثالثة

3- جزء من تاج عامود حتحوري، مصنوع من الحجر الجيري وعثر عليه في منطقة ميت رهينة، يمثل وجه المعبودة حتحور في الهيئة الآدمية بأذني بقرة على الجهات الأربع. جسدت المعبودة حتحور رموز الأمومة والطفولة، فقد كانت ترعى المعبود حور داخل أحراش الدلتا حين تركته والدته المعبودة إيزة للانتقام من عمه المعبود ست وتجميع جسد زوجها المعبود أوزير وإعادته للحياة مرة أخرى تعبيرا للوفاء، وصورت بهيئة البقرة تجسيدا لرمز العطاء والأمومة.

كما نشر متحف المجوهرات الملكية، عبر صفحة المتحف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من مقتنيات متحف المجوهرات الملكية، وهي 3 مجموعات لصور من المينا الملونة لأسرة الخديوي إسماعيل بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.



‏وضمت مجموعات الصور الآتي: ‎‏

المجموعة الأولى



1- صورتين من المينا الملونة للخديوي إسماعيل وزوجته الأميرة جانانيار.

المجموعة الثانية

2- صورتين من المينا الملونة لاثنين من بنات الخديوي إسماعيل وهم الأميرة توحيدة والأميرة زينب.

المجموعة الثالثة

3-صورتين من المينا الملونة لاثنين من أبناء الخديوي إسماعيل وهم الأمير توفيق والأمير حسن.

استفتاء قطعة الشهر بمتاحف الإسكندرية

استفتاء قطعة الشهر بمتاحف الإسكندرية

استفتاء قطعة الشهر بمتاحف الإسكندرية

استفتاء قطعة الشهر بمتاحف الإسكندرية

استفتاء قطعة الشهر بمتاحف الإسكندرية