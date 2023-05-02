الجزء الثاني من "ريفو".. مفاجأة WATCH IT فى الموسم الدرامي الصيفى

تستعد منصة «WATCH IT» لإطلاق خريطتها الحصرية خلال الموسم الدرامي الصيفى لعام 2023 الجارى، بسلسلة أعمال حصرية مميزة لجمهورها، لعل أبرزها الجزء الثانى من مسلسل «ريفو» الذى ينتظره الجمهور فى مصر والوطن العربي، خاصة بعد النجاح الساحق الذى حققه صناعه وابطاله فى الموسم الاول الذى عرض فى يونيو الماضي 2022.

ويضع المخرج يحيى إسماعيل، حاليا اللمسات النهائية لمسلسل ريفو، المتعلقة بالمونتاج والمكساج، تمهيدا لعرض الحلقات خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ بدأ صناع وأبطال العمل فى تصوير أحداث الجزء الجديد منذ حوالى سبعة أشهر وتحديدا فى أكتوبر الماضي، وذلك عدة مناطق متفرقة منها مدينة نصر.

تفاصيل وأحداث مسلسل ريفو

وتدور قصة مسلسل «ريفو» حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة "ريڤو" الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقى.

نجاح كبير للجزء الاول من ريفو

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل ريفو نجاحًا كبيرًا، وصمت 10 حلقات تصدرت مشاهده مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، مطرب فرقة كايروكي أمير عيد، تامر هاشم، صدقي صخر، ركين سعيد، ملك الحسيني، سارة عبد الرحمن، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولى، مينا النجار، محسن محيي الدين، إخراج يحيى إسماعيل، تأليف محمد ناير، إنتاج watch it.

بوستر ريفو

شخصيات مسلسل ريفو

ويجسد النجم الشاب أمير عيد، شخصية مطرب وقائد فرقة ريفو الغنائية في التسعينيات، وتدور حوله الكثير من الأحداث ويظهر بـ"لوك" والأزياء والشعر الذي انتشر في تلك الفترة ويعتبر عمل مختلف عليه تماما ويقدم خلال العمل البطولة الدرامية الأولى له.

أما الفنان صدقي صخر، يجسد خلال المسلسل شخصية مروان سامي، وهو شاب مهووس بالموسيقى يبحث عن ذاته ويظهر بلوك وشكل مختلف، أما الفنان محسن محيي الدين، يقدم شخصية حسن فخر الدين وهو كاتب كبير خلال العقود الماضية وتقوم ابنته بمحاولة البحث عن علاقته بالفرقة الموسيقية.

فيما تقدم الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، في مسلسل ريفو دور ياسمين رحمي، وتكون لها علاقة بالوسط الغنائي خلال الفترة التي يناقشها العمل الجديد.

منصة واتش آت تواصل النجاح وإسعاد الجمهور

ونجحت خلال الفترة الماضية منصة "WATCH IT" في تحقيق نجاحات كبيرة على مدار العام وداخل الموسم الرمضاني وخارجه.

وكان آخر نجاحاتها مسلسل الأطفال ثلاثي الأبعاد «ديسكفري» ومسلسل «كشف مستعجل»، والجزء الثاني من برنامج «شيف بالبيت»، إلى جانب عرض مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الضخمة التي تصدرت التريند فى الموسم الرمضاني منها «جعفر العمدة» للنجم محمد رمضان، و «علاقة مشروعة» للنجم ياسر جلال، و «حضرة العمدة» للنجمة روبي.

ومن قبلها أثارت ضجة نجاح بمسلسل «بالطو» بطولة مجموعة من الشباب منهم عصام عمر، وعدد من النجوم منهم محمود حافظ، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، ومحمود البزاوى، وخالد الصاوى، وهو من تأليف أحمد عاطف، وإخراج عمر فؤاد المهندس.