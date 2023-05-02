وزير الشباب ومحافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية يدعمون أحد ذوي الهمم

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية، على التقاط صورة تذكارية مع أحد شباب ذوي الهمم دعما له، خلال تفقدهم عددا من البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمكتبة مصر العامة.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بذوي الهمم "قادرون باختلاف"، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كل العقبات التي يواجهها ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية 2023.

وفي سياق آخر، كان قد أشار وزير الشباب والرياضة في بيان إعلامي سابق له، إلى أن مراكز التخاطب والتكامل الحسي تم تجهيزها داخل مراكز الشباب بأحدث الادوات والأجهزة لتقديم جلسات وخدمات تنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تـأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، وكذلك تزويد تلك المراكز بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب، بالإضافة إلي أن أندية السكان تهدف لرفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية وصحة المراهقين، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة.

وافتتح وزير الشباب مركز ريحانة ودورها في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

وتفقد أيضًا الوزير قوافل السعادة للنشء ومعرض الهوايات الإنتاجية والتأهيل المهني، فعاليات اتحاد الاتحادات النوعية ومنها الأنشطة الرياضية لاتحاد الرياضة للجميع، أنشطة اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد اللياقة البدنية، ختام دوري المصالح الحكومية، ومشروع ألف بنت ألف حلم، وخماسيات كرة القدم، الدورة التدريبية للتمكين الإقتصادي والمشروعات الصغيرة لأبناء المحافظات الحدودية، والتدريب النظري للدورة التدريبية للإسعافات الأولية لفرق الجوالة.

وأثني الدكتور أشرف صبحى علي برنامج “انت الأغلى للنشء المدرسي”، والذي يهدف لترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء بالمحافظات الحدودية، ويتخلله ورش عمل وأنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية بالتعاون مع مبادرة أثر التطوعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جانب من الحدث

٢٠٢٣٠٥٠٢_١٢٤٣٥٢

٢٠٢٣٠٥٠٢_١٢٤٣٥٠

٢٠٢٣٠٥٠٢_١٢٤٣٤٧