الأسوء والأجمل من إطلالات حفل Met Gala 2023 (صور)

لفت حفل Met Gala 2023 كافة الأنظار في إطلالات مبهرة مساء أمس الإثنين، حيث كانت ليلة مليئة بالإطلالات المبهرة والذي أقيم في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك في ليلة مليئة بالنجوم مع أكبر الأسماء من مختلف المجالات المهنية التي تزين السجادة الحمراء في مجموعاتها العصرية.

كان موضوع حفل هذا العام هو “كارل لاغرفيلد مصمم الأزياء الأسطوري”، ونستعرض بعض الإطلالات المثيرة للجدل ونوضح الأجمل والأسوء وفقًا لتقرير عبر موقع hindustantimes.

كيم كارداشيان

تشتهر كيم كارداشيان بأزياء Met Gala المثيرة للجدل، من "الفستان المبتل" في عام 2019 إلى إطلالة العام الماضي المستوحاة من مارلين مونرو، يبدو أنه يلخص انهيار إمبراطورية كيم في الموضة، حيث تفتقر إلى أي إلهام أو إبداع، فوفقًا لما جاء في التقرير عبر مصممي الأزباء كان مظهر كارداشيان باهتًا ولم يرق إلى مستوى مظهرها السابق في Met Gala.

بيلي ايليش

احتلت بيلي إيليش مكانة بارزة في حفل Met Gala العام الماضي، مما جعل اختيارها لفساتين متطابقة تقريبًا لحدث هذا العام محبطًا للغاية، في حين أن الفستان يتميز بأكمام شفافة وجزء مناسب، فإن حقيقة أنه في الأساس نفس التصميم، وإن كان بلون مختلف، يبدو وكأنه تراجع في الموضة وليس خطوة إلى الأمام، كانت تصميمات لاغرفيلد مبتكرة وذات تفكير مستقبلي، مما جعل هذا النوع من التكرار أكثر جدارة بالنقد.

دوا ليبا

أذهلت دوا ليبا في حفل Met Gala لعام 2023 الأنظار، بفستان عتيق من شانيل كان ينضح بالملوك، تميز الفستان الأبيض بصدرية مشدّة بفتحة رقبة منخفضة وتنورة كاملة مع جيوب وشرابات تقطع الحاشية، كانت ترتدي قلادة فضية طويلة وتلبس شعرها الأسود، تم تصميم الفستان في الأصل من قبل الراحل كارل لاغرفيلد كجزء من مجموعة شانيل لخريف وشتاء 1992.

كيندال جينر

ربما تكون ملابس Kendall Jenner's Met Gala قد فاتتها علامة لمثل هذا الحدث الكبير للأزياء، بينما كان شعرها وأقراطها مذهلة، كانت بقية إطلالتها وكأنها تبدو قصيرة في الطول، يبدو أن التصميم الخفيف يستلهم من ثياب الجمباز، لكن مزيج المراجع جعله يبدو وكأنه زي أكثر من زي، على الرغم من ذلك، لا يمكننا إنكار أن المجموعة جذابة بشكل مدهش وتناسب جينر جيدًا، تعتبر الأحذية عالية الفخذ ميزة بارزة، ولكن قد يكون إقرانها بخرطوم أسود شفاف خيارًا أفضل، بشكل عام.

ريهانا وA $ AP Rocky

وصلت ملكة Met Gala، وأحضرت حبيبها معها فاجأت ريهانا الجميع في ثوب أبيض زهري مزين بزهور هيكلية بدت وكأنها تتدفق مثل رداء بغطاء للرأس حول رأسها، كان المظهر كاملاً مع نظارة شمسية داكنة تضيف فقط إلى جمالها الرائع. صديقها، A $ AP Rocky ، حيث كان يرتدي معطفًا أسود، وتنورة ترتان حمراء مع قطار، وبنطلون جينز مزخرف. توج مظهره بمجموعة من أحزمة Gucci وربطة عنق سوداء رفيعة.

الممثلة الأمريكية آنا هاثاوي

ارتدت الممثلة فستاناً أبيض مزيناً بالترتر الذهبي على شكل مشابك ورقية يتميز بفتحة جريئة، كما ارتدت سترة متطابقة وارتدت قلادة فضية أثناء تصفيف شعرها بنصف ذيل حصان، في حين أنه يمكن التشكيك في بعض التفاصيل مثل تمثال نصفي الأزهار، فإن المظهر العام هو مزيج ذكي من فستان Versace ذو دبوس الأمان الأيقوني و Chanel tweed الأيقوني.

كايلي جينر

جاءت كايلي جينر مستعدة لحفل Met Gala لعام 2023، على الرغم من أنه في البداية، بدا الأمر وكأنها قررت الظهور في مظهر مختلف كان اختيارها لفستان أحمر مذهل بطول الأرض بمثابة خروج عن المألوف ولكنه كان غير مناسب.

علياء بهات

ظهرت علياء بهات لأول مرة على السجادة الحمراء في Met Gala بفستان زفاف أبيض مذهل صممه مصمم الأزياء النيبالي الأمريكي برابال غورونغ، تميز الفستان بقطار طويل، ولمسة نهائية بخصر، وظل أبيض نقي، مستوحى من مجموعة فساتين الزفاف الشهيرة لكارل لاغرفيلد في شانيل، لقد كان تكريمًا مثاليًا للمصمم الراحل حيث تحتفل Met Gala هذا العام بإردائها من مجموعته.