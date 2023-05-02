من هو الأسير الشهيد خضر عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية؟

استشهد اليوم الثلاثاء، فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير خضر عدنان بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله، ضاربا فصلا من فصول النضال للشعب الفلسطيني.

فمن هو الأسير الشهيد خضر عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية فى سجون الاحتلال؟

يبلغ من العمر 44 عاما، من بلدة عرابة جنوب جنين.

حصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية.

يعد من أبرز الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اعتقل عدة مرات بشكل إداري منذ عام 2011.

بدأ إضرابه الأخير عن الطعام فى سجون الاحتلال منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر فبراير الماضي.

خاض 5 إضرابات سابقة عن الطعام، فيما يعتبر الإضراب الذي اقترب من بلوغ حاجز الثلاثة أشهر هو الإضراب السادس له داخل سجون الاحتلال.

يعد مفجر معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال عام 2012، وأضرب حينها لمدة 66 يوما إلى أن أُفرج عنه في السابع عشر من أبريل عام 2012.

اعتقل عدنان 12 مرة، وأمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات في معتقلات الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداري.

ورفضت محكمة عوفر الإسرائيلية، الخميس الماضي، الإفراج عنه بكفالة رغم التدهور الواضح لحالته الصحية، لتكون شريكة في جريمة اغتياله، التي بانت أنها متعمدة من منظومة الاحتلال بأكملها.

وعقب استشهاد الأسير عدنان ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 شهيدا، منذ عام 1967، منهم 75 نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في إعدام خضر عدنان

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 87 يوما.

وطالبت الخارجية الفلسطينية لجنة التحقيق الدولية المستمرة بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة، باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى الأبطال من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف هذه الجريمة للجنائية الدولية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.