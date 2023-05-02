حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ8.5 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.500 كيلوجرام بقصد ترويجها والاتجار بها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام قيام 3 عاطلين، "لأحدهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائر قسم شرطة العامرية اول مسرحاً.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.500 كيلوجرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسلاح أبيض، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.