الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ8.5 كيلو حشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.500 كيلوجرام بقصد ترويجها والاتجار بها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام قيام 3 عاطلين، "لأحدهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائر قسم شرطة العامرية اول مسرحاً.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.500 كيلوجرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسلاح أبيض، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

إتجار فى المواد المخدرة الإجراءات القانونية اللازمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التحفظ على المضبوطات الحشيش العامه لمكافحة المخدرات

الأكثر قراءة

رسالة من رئيس مجلس السيادة السودانى إلى الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع

الأمن يسيطر على مشاجرة طلاب ثانوية عامة بالأسلحة في الفيوم.. والسبب معاكسة فتيات

ضبط سيدة بهيروين في محرم بك

ضبط لص سرق كشافات إنارة وألواح صاج من مخزن خردة بمنشأة ناصر

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية جديدة بتهمة سب الخطيب

ضبط 3 بـ85 طربة حشيش في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

افتتاح أول مقبرة يهودية منذ 500 عام فى بورتو.. ما قصة يهود البرتغال؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جريمة إعدام أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

إضراب شامل في محافظات فلسطين احتجاجا على استشهاد أسير بسجون الاحتلال