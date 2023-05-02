البابا تواضروس: العلاقات بين الكنائس تقوم على المحبة والحوار (فيديو)

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مدى تطور العلاقة بين الفاتيكان والكنيسة المصرية وذلك قبيل زيارته إلى الفاتيكان.

وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أن علاقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكنيسة الكاثوليكية، بدأت ملامحها قبل زيارة المتنيح البابا شنودة، ومن أهم هذه الملامح عودة رفات مارمرقس الرسول.

https://fb.watch/kgAs1LUMDs/

وتابع البابا تواضروس الثاني، في تصريحات صحفية، أن الطريق ما زال طويلًا للوصول للوحدة بين الكنائس لأن القطعية استمرت 15 قرنًا، مضيفًا أن العلاقات بين الكنائس تقوم على المحبة، الدراسة، الحوار، الصلاة، وتابع يمكننا التعاون في الموضوعات الاجتماعية مثل الإلحاد، وغيره، والتعاون قائم بالفعل من خلال مجلس كنائس مصر.

ويتأهب البابا تواضروس الثانى لزيارة روما والفاتيكان فى الفترة من 9 إلى 14 مايو المقبل، ليلتقى بابا الفاتيكان 10 من مايو، فى لقاء يجمع بين رأسى الكنيستين، ويعد خطوة إيجابية فى طريق الوحدة والتقارب بين الكنائس المسيحية المختلفة.

ومرت 10 أعوام على اللقاء الأول بين البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذى عقد فى عام 2013، فيما مر 50 عامًا على اللقاء الأشهر بين البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، والبابا يوحنا بولس السادس، بابا الفاتيكان، بعد أن جمع بينهما لقاء شهير فى عام 1973