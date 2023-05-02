الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ مطروح يشهدان تدشين أول وحدة لمبادرة "ريحانة" لتدريب الفتيات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير؛ تدشين أول وحدة لمبادرة "ريحانة" لتدريب الفتيات من محافظة مطروح، استمراراً للاهتمام المتواصل بالفتاة المصرية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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أكد الوزير أهمية البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات بعنوان “ريحانة” تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، ودوره فى توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

وأضاف الوزير أن أهمية البرنامج تتمحور في تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء، وتأثيرهن في شتى المجالات، وذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات; بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

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وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ مشروعات وأنشطة فى جميع المحافظات داخل المنشآت الشبابية والرياضية لنشر القيم الإيجابية والإنسانية بين أوساط الشباب والنشء فى ضوء استراتيجية بناء الإنسان.

ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مصر الخير" لتدشين وحدة مبادرة "ريحانة" برعاية السيدة انتصار السيسي من نماذج التعاون بين المجتمع المدني والحكومة، وذلك في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مصر الخير" وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين في هذا المجال.

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وأوضح أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير في مبادرة "ريحانة" يهدف إلى التنسيق في توعية الفتيات بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتعريفهن بالقوانين المتعلقة بحقوقهن من خلال حملات التأييد والمشاركة المجتمعية، وبعض مشروعات ريادة الأعمال وتنفيذ مشروع ريحانة والعمل على دعم المحافظات الحدودية، وذلك من خلال عدد من المراحل منها تمكين المتطوعات من المهارات التي تمكنهن من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجاً في تلك الفترة، ثم إعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة.

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تتضمن مبادرة ريحانة، 26 وحدة للمبادرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم اختيار الفتيات المشاركات من خلال المقابلات الشخصية، بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة  الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ وزارة الشباب والرياضة والرياضة الدكتور أشرف صبحي مستشار الرئيس

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