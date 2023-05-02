سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، تزامنًا مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط تواجد أمني لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

كما شهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

بينما ظهرت حالة من التكدس المروري على الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وأيضًا بعض المناطق بالمحافظة، منها محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد.