الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء

حملات مرورية
حملات مرورية

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، تزامنًا مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط تواجد أمني لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

كما شهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

بينما ظهرت حالة من التكدس المروري على الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وأيضًا بعض المناطق بالمحافظة، منها محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد.

 

القاهرة والجيزة الطرق والمحاور الطرق السريعة السيولة المرورية كوبري أكتوبر

الأكثر قراءة

سعد موسى مندوبا لمصر في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

أمريكا تقدر خسائر روسيا فى أوكرانيا بـ20 ألف جندى فى 5 أشهر

"آراب نيوز": خطة من مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة لتعزيز قطاع السياحة

تقرير: الاكتشافات الأثرية تُحيي الآمال بتعزيز السياحة الثقافية في مصر

"القاهرة الإخبارية": انقطاع دائم للتيار الكهربائى والمياه بأحياء الخرطوم

"القاهرة الإخبارية": طائرات الجيش تؤمن سماء مدينة أم درمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي