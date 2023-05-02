الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النائب خالد عيش: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على عمال مصر

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش

قال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال كانت كاشفة لكل التحديات، وحملت رسائل إيجابية لعمال مصر جددت بهم الأمل، خاصة فيما يتعلق بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022.

وأضاف: الاهتمام بالمرأة العاملة وتذليل كل العقبات داخل سوق العمل، وتثقيف العناصر النسائية وتمكينها كان على رأس أجندة العمل النقابي داخل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، مشيرًا إلى الاهتمام بملف التثقيف العمالي ومنحه أولوية في ظل التحديات الراهنة سواء كانت الحرب الروسية الأوكرانية أو تداعيات وباء كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية. 

واستكمل عضو مجلس الشيوخ تصريحاته، قائلًا: تشريف الرئيس للعمال وحضوره الاحتفال وتكريم عدد من رموز العمل النقابي، يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف العمال ودعمهم عبر قرارات تنتصر لإرادتهم، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، كذلك توجيه الوزارات بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.

واختتم "عيش" تصريحاته بتجديد دعم عمال مصر للقيادة السياسية في ظل الجمهورية الجديدة.

الأزمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية العالمية الاحتفال بعيد العمال الاقتصادية العالمية اتحاد عمال مصر

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