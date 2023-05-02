الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العثور على 7 جثث في منزل بولاية أوكلاهوما الأمريكية

جثث
جثث

قال مسؤول بالشرطة الأمريكية إن السلطات عثرت على جثث 7 أشخاص أمس الاثنين في عقار بالقرب من مدينة هنريتا الصغيرة في ولاية أوكلاهوما، مضيفا أنه كان من بينهم جثتا فتاتين مراهقتين كانتا مفقودتين وجثة شخص مدان بارتكاب جريمة جنسية.

وقال إيدي رايس، رئيس الشرطة في مقاطعة أوكمولجي التابعة للولاية في إفادة صحفية بثتها محطة تلفزيونية على الإنترنت إن أفراد الشرطة عثروا على الجثث عندما فتشوا منزلا كان يعيش فيه جيسي مكفادين المدان بارتكاب جريمة جنسية.

وأضاف رايس أن الجثث الأخرى تشمل على الأرجح أفراد عائلة مكفادين، لافتا إلى أن مسؤول الطب الشرعي في المقاطعة لم يحدد بعد هوية أصحاب الجثث بشكل رسمي.

وكان سلطات المقاطعة أصدرت تنويها للإعلان عن اختفاء الفتاتين، لكنها ألغت هذا التنويه بعد العثور على الجثث.

وقالت محطة تلفزيون كيه.أو.تي.في إنه كان من المقرر أن تبدأ محاكمة مكفادين (39 عاما) أمس الاثنين بتهمة استخدام هاتف محمول أثناء وجوده في السجن لإرسال رسائل جنسية إلى فتاة مراهقة. وتظهر سجلات السجون أن مكفادين أدين في 2003 بارتكاب جريمة الاغتصاب في أوكلاهوما.

الشرطة الأمريكية ولاية أوكلاهوما ارتكاب جريمة جنسية مقاطعة أوكمولجي محطة تلفزيون كيه أو تي في

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