الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يشهد عددا من الفعاليات في الإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإثنين، الإسكندرية وشهد عدد من الفعاليات والأنشطة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏كاتدرائية الضريح الوطني لعيد الحبل بلا دنس‏‏ و‏نص‏‏

افتتح البابا تواضروس الثاني مساء الإثنين مركز خدمة "شمس  البر" لخدمة الشباب بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة كفر عبده بالإسكندرية والتي أرسى فكرتها المتنيح القمص كيرلس داود أول كهنة الكنيسة ذاتها. 

قد تكون صورة ‏‏٤‏ أشخاص‏

وتقوم فكرة الخدمة تكريس خدام متخصصة في توصيل كلمة الله وصورته الصحيحة لكل الشباب على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم.

قد تكون صورة ‏كاتدرائية الضريح الوطني لعيد الحبل بلا دنس‏

وتشمل خدمة المركز على فروع متنوعة منها خدمة التلمذة وخدمة راديو الملاك وأيضًا خدمة الميديا وخدمة مركز الملاك للتوظيف، يهدف كل هذا إلى خلق الطرق والوسائل المختلفة للوصول للشباب.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

بدأ حفل الافتتاح بصلاة الشكر واستمع قداسة البابا لكلمة عن الرؤية الروحية للخدمة تحت شعار "شاركنا الحلم" من القمص أغسطينوس موريس كاهن الكنيسة ومسؤول خدمة الشباب بها وشاهد قداسته كلمات مصورة صغيرة عن أنشطة الخدمة.

قد تكون صورة ‏‏‏٧‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

ثم ألقى كلمة روحية عن حياة التكريس مستشهدًا بحياة القديس يوحنا ذهبي الفم معتبرًا أن نجاح الكنيسة يسير على قدمين هما: التكريس والتعليم. افتتح بعدها قداسة البابا المركز وتفقد حجراته ومراكز الخدمة المختلفة به.

حضر الحفل الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وشعبها.

قداسة البابا يزور مستشفى "بيت النعمة" بالإسكندرية

وفي السياق ذاته زار البابا تواضروس الثاني، مستشفى "بيت النعمة" التابعة لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة تحت مظلة الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية القبطية الأرثوذكسية التي أسسها المتنيح القمص ميخائيل سعد مؤسس خدمة بيت النعمة وومؤسس الكنيسة.
وافتتح قداسة البابا قسم الاستقبال والطوارئ بعد تطويره ليسع 10 أسرة لخدمة مرضى الطوارئ وافتتح أيضًا عيادتي قسم الأسنان بعد تطويره، وزار قداسته صيدلية المستشفى وقسم الاستعلامات والعلاقات العامة.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏نص‏‏

بعدها حضر قداسته حفل تكريم مجلس إدارة المستشفى المنتهية مدته وتضمن الحفل فقرات وكلمات عديدة من أعضاء مجلسي الإدارة السابق والجديد وكهنة الكنيسة ومسؤولي الأمانة العامة للمستشفيات. ثم كرم أعضاء المجلس السابق والذين ساهموا ولهم بصمة في خدمة المستشفى.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

وألقى كلمة روحية عن كيفية الاستمرار في تقديم خدمة طبية مميزة من خلال ثلاثة محاور:
التقدير: للذين تعبوا التجديد: للمنشأة والأجهزة، والتطوير: في الرؤية والأفكار.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏مستشفى‏‏ و‏نص‏‏

قداسة البابا يحاضر في معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية 
كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال تواجده بالإسكندرية،  طلاب معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏مِنبر‏‏ و‏تحتوي على النص '‏تصویر مرقص اسحاق‏'‏‏

وألقى محاضرته الأولى للعام الدراسي الحالي، وهو العام الدارسي الأول للمعهد. وجاءت المحاضرة بعنوان "نظرية توصيل الكتاب المقدس" ودارت حول الطرق المختلفة  لتوصيل كلمة الله للجميع. 
وأعرب عن سعادته بالطلاب وباشتياقهم إلى دراسة الكتاب المقدس، ووزع عليهم في نهاية المحاضرة بعض الهدايا التذكارية.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏

حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.
يعتبر معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية قد وقع قداسة البابا ميثاق إنشائه في حفل اليوبيل الذهبي لتأسيس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تحت رعاية أسرة خريجي الكلية الاكليريكية.

اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثان البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السيدة العذرا

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023 فى البنوك المصرية

عامل ينهى حياته بمركز طما بمحافظة سوهاج

السيطرة على حريق بمنطقة الأمل فى بورسعيد وإنقاذ شخص من النيران

المغرب وروسيا يستأنفان الرحلات الجوية بين موسكو والدار البيضاء

مصرع عامل أصطدم به قطار بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي