البابا تواضروس يشهد عددا من الفعاليات في الإسكندرية

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإثنين، الإسكندرية وشهد عدد من الفعاليات والأنشطة.

افتتح البابا تواضروس الثاني مساء الإثنين مركز خدمة "شمس البر" لخدمة الشباب بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة كفر عبده بالإسكندرية والتي أرسى فكرتها المتنيح القمص كيرلس داود أول كهنة الكنيسة ذاتها.

وتقوم فكرة الخدمة تكريس خدام متخصصة في توصيل كلمة الله وصورته الصحيحة لكل الشباب على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم.

وتشمل خدمة المركز على فروع متنوعة منها خدمة التلمذة وخدمة راديو الملاك وأيضًا خدمة الميديا وخدمة مركز الملاك للتوظيف، يهدف كل هذا إلى خلق الطرق والوسائل المختلفة للوصول للشباب.

بدأ حفل الافتتاح بصلاة الشكر واستمع قداسة البابا لكلمة عن الرؤية الروحية للخدمة تحت شعار "شاركنا الحلم" من القمص أغسطينوس موريس كاهن الكنيسة ومسؤول خدمة الشباب بها وشاهد قداسته كلمات مصورة صغيرة عن أنشطة الخدمة.

ثم ألقى كلمة روحية عن حياة التكريس مستشهدًا بحياة القديس يوحنا ذهبي الفم معتبرًا أن نجاح الكنيسة يسير على قدمين هما: التكريس والتعليم. افتتح بعدها قداسة البابا المركز وتفقد حجراته ومراكز الخدمة المختلفة به.

حضر الحفل الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وشعبها.

قداسة البابا يزور مستشفى "بيت النعمة" بالإسكندرية

وفي السياق ذاته زار البابا تواضروس الثاني، مستشفى "بيت النعمة" التابعة لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة تحت مظلة الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية القبطية الأرثوذكسية التي أسسها المتنيح القمص ميخائيل سعد مؤسس خدمة بيت النعمة وومؤسس الكنيسة.

وافتتح قداسة البابا قسم الاستقبال والطوارئ بعد تطويره ليسع 10 أسرة لخدمة مرضى الطوارئ وافتتح أيضًا عيادتي قسم الأسنان بعد تطويره، وزار قداسته صيدلية المستشفى وقسم الاستعلامات والعلاقات العامة.

بعدها حضر قداسته حفل تكريم مجلس إدارة المستشفى المنتهية مدته وتضمن الحفل فقرات وكلمات عديدة من أعضاء مجلسي الإدارة السابق والجديد وكهنة الكنيسة ومسؤولي الأمانة العامة للمستشفيات. ثم كرم أعضاء المجلس السابق والذين ساهموا ولهم بصمة في خدمة المستشفى.

وألقى كلمة روحية عن كيفية الاستمرار في تقديم خدمة طبية مميزة من خلال ثلاثة محاور:

التقدير: للذين تعبوا التجديد: للمنشأة والأجهزة، والتطوير: في الرؤية والأفكار.

قداسة البابا يحاضر في معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال تواجده بالإسكندرية، طلاب معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وألقى محاضرته الأولى للعام الدراسي الحالي، وهو العام الدارسي الأول للمعهد. وجاءت المحاضرة بعنوان "نظرية توصيل الكتاب المقدس" ودارت حول الطرق المختلفة لتوصيل كلمة الله للجميع.

وأعرب عن سعادته بالطلاب وباشتياقهم إلى دراسة الكتاب المقدس، ووزع عليهم في نهاية المحاضرة بعض الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

يعتبر معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية قد وقع قداسة البابا ميثاق إنشائه في حفل اليوبيل الذهبي لتأسيس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تحت رعاية أسرة خريجي الكلية الاكليريكية.