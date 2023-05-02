عامل ينهى حياته بمركز طما بمحافظة سوهاج

أقدم عامل على إنهاء حياته بمحافظة سوهاج لخلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما، بوصول المدعو “حسين. ع.أ.ع”، 36 عاما عامل، ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة"، بإدعاء تناوله مادة سامة.

وبسؤال والده أفاد “عبد الرحيم.أ.ع”، 70 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، قيام نجله المذكور بتناول مادة سامة بالمنزل مما أدي لوفاته لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات عائلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.