"الجارديان": ارتفاع عدد السياح الأمريكيين إلى بريطانيا بشكل حاد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ارتفاع عدد السياح الأمريكيين إلى بريطانيا بشكل حاد، وأصبحت المملكة المتحدة الوجهة الأولى للغزو الأمريكي "الترفيهي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن شركات السفر في المملكة المتحدة التي ترتب رحلات العمل، تقول إن الشركات الأمريكية تسمح الآن للموظفين بل وتشجعهم على تمديد رحلات العمل إلى عطلة نهاية الأسبوع وحجز الرحلات بين الاجتماعات.

وأضافت أن أحد العوامل العديدة التي تجذب العديد من السياح من أمريكا الشمالية إلى المملكة المتحدة وأوروبا عما كان عليه قبل الوباء، حيث تعد حجوزات الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة في الفترة من أبريل إلى يونيو المقبل، أعلى بنسبة 30٪ مما كانت عليه في عام 2019.

وقالت جوليا سيمبسون، رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة "لطالما كان السياح الأمريكيون مهمين لاقتصاد المملكة المتحدة، وخاصة لندن، ففي العام الماضي، جاء واحد من كل سبعة زوار من أمريكا، وهو لأمر رائع أن نرى أنهم عادوا إلى قوتهم مما يعزز الاقتصاد والوظائف في المملكة المتحدة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، أحد أسباب الإقبال الكثيف علي المملكة، وايضا لا تزال القيود على المسافرين غير المحصنين من فيروس كورونا موجودة في بعض أجزاء آسيا مما يؤدي إلى توجيه المزيد من الزوار إلى أوروبا.

ونوهت بأن المسافرون الأمريكيون لديهم موعد نهائي، ويجب استخدام القسائم الصادرة عن شركات الطيران ووكلاء السفر أثناء الوباء، وانتهت صلاحية العديد منها العام الماضي، لكن اثنتين من أكبر شركات الطيران الأمريكية، مددت صلاحيتها حتى عام 2023 وكلاهما أضاف مسارات إلى المملكة المتحدة وأوروبا.

وذكرت أن هناك علامات على أن الطلب على السفر في الولايات المتحدة قد ينخفض، ولا تزال قيود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على السفر، مثل التأخيرات الطويلة لعبور القناة الإنجليزية، فأنها تؤثر على القدرة على تضمين المملكة المتحدة في جولة أوروبية.