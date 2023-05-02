الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزي يكشف أهم القضايا المختارة للطرح فى الحوار الوطنى

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني مدعوا إليه كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لترتيب أولويات العمل الوطني خلال الفترة الحالية.

وأضاف “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن القضايا يتم اختيارها من مقترحات المواطنين أي المزاج العام للمصريين، مؤكدًا أنه يوجد قضايا متعلقة بالأحوال الشخصية، وأوضاع الأطباء، والتعليم، والصحة، والنظام الانتخابي، وحرية الرأي والتعبير، والصحافة، والحبس الاحتياطي، وإمكانية تبادل المعلومات كلها من القضايا التي بها إلحاح في المقترحات.

تفاصيل الجلسات

وأكد أن الجلسات كلها ستكون علنية بحضور وسائل الإعلام والجلسة الافتتاحية ستكون مباشرة والكثير من الجلسات كذلك وبعض الجلسات تكون منقولة ولكن غير مباشرة، وفي نهاية كل يوم يصدر بيان من مجلس الأمناء يلخص مجريات اليوم وأهم المواضيع التي نوقشت وفي نهاية كل أسبوع يكون هناك مؤتمر صحفي يلخص أهم مادار بالجلسات.

واوضح أن المرحلة الصعبة مرت في التجهيزات، والجزء المتبقي من الحوار ليس كالباقي من حيث الزمن وستحكمنا المناقشات والسقف الزمني ستحدده طبيعة المناقشات بعد أول أسبوعين، وكل المخرجات سترفع لمجلس الأمناء ويتم رفعها لرئيس الجمهورية. 

محمود فوزي الحوار الوطنى القضايا المقترحات تفاصيل الجلسات وسائل الاعلام

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