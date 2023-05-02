وزيرة التضامن تعلن موعد إغلاق قرية SOS للأيتام

نفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إغلاق قرية SOS للأطفال الأيتام فى الوقت الحالي، حيث ننتظر انتهاء الطلاب من الامتحانات.

وأكدت فى تصريحات لها، أن الدار بها أقل من 70 نزيلا بمراحل عمرية مختلفة يقطنون على مساحة 17 فدانا والمكان ليس آمنا للأطفال الصغار، قائلة إن هناك 12 سيدة مطلقة ضمن النزلاء، إضافة إلى 23 رجلا تتراوح أعمارهم ما بين 21 وحتى 56 عاما، وأيضا 21 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و21 عاما، مشيرة إلى أن الأطفال الأقل من 6 سنوات سيتم توزيع معظمهم على أسر بديلة فى ظل ارتفاع طلبات الأسر الكافلة لأكثر من 2000 أسرة.

ولفتت إلى أنه لن يتم تسريب أى طفل أو نزيل من SOS في الشارع، رغم أن الـ SOS أعلنت إغلاق دورها في عدد كبير من الدول، لذلك فضلنا توزيع النزلاء إلى دور مختلفة كل حسب أعماره.

وأضافت أن الوزارة توفر شقق لأبناء دور الرعاية لمن تخطى 21 عاما، حيث تم توفير 872 شقة العام الماضي و472 شقة خلال العام الجاري، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع التموين والصحة لتوفير التأمين الطبي والبطاقات التأمينية لهم.

وأكدت أن الوزارة مستمرة فى إغلاق مؤسسات الرعاية فى إطار اتجاه الوزارة لزيادة عدد الأسر البديلة والكافلة ونقص عدد المشرفين، حيث تم إغلاق 48 مؤسسة خلال العامين الماضين، وهناك 3 مؤسسات تم إغلاقها هذا العام في هدوء تام، لاسيما أن نسبة إشغال المؤسسات لا تتعدى 50%.

وأضافت أن الوزارة لن تترك أبناءها وأي أطفال داخل أسوار مغلقة تمثل خطورة، لذلك من حقنا حماية الأطفال من المتاجرة بهم.

وأكدت أن الوزارة تتيح للأشخاص زيارة أي مكان يطلبون تفقده، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.