تقرير إفريقي: دعم الاستثمارات اليابانية المصرية أهم نتائج زيارة "كيشيدا" للقاهرة

أكدت صحيفة نورث إفريقيا بوست، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر زيارة تاريخية وهامة جدا، كما أن الاستثمارات اليابانية في مصر مصدر هام لتعزيز العلاقات اليابانية - المصرية، وذلك في ظل زيارة مثمرة، في أولى جولته الافريقية التي يقوم بها في المنطقة منذ توليه المنصب في عام 2021.

وبحسب الصحيفة في تقرير صادر لها، أن زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا جاءت في التوقيت المناسب في ظل انفتاح مصر على الاستثمارات العالمية، مؤكدة أن العلاقات اليابانية المصرية علاقات استراتيجية في ظل دعم اليابان الانفتاح والتطور المصري.

- الاستثمارات اليابانية ودعم تطور المرحلة الرابعة في المترو

وسلط التقرير، الضوء على الاستثمارات اليابانية المصرية وتعزيز التعاون بين البلدين، مشيرة الى أن الاستثمارات اليابانية من أكبر الحزم لدعم خطط التطوير المصرية الناجحة بشكل عام.

كما تعهدت اليابان بتقديم أكثر من 700 مليون دولار لخط مترو القاهرة الرابع، خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لمصر، لافتة إلى أن يعتبر هذا الاستثمار الياباني من أكبر الحزم لدعم خطة تطوير النقل في مصر.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات ستساعد في تطوير المرحلة الرابعة من المترو على ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية حول الأهرامات الكبرى بشبكة قطارات الأنفاق، وبموجب الاتفاقية ذات الصلة، ستقدم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) قروضًا ميسرة لمصر لمشروع المترو.

- الاستثمارات اليابانية المصرية

وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 32.7 مليار ين عام 2012، حيث وقعت اتفاقية الشريحة الثانية بقيمة 41 مليار ين في ديسمبر ، وفق ما أوردته الصحيفة الافريقية، وسيبدأ الخط الجديد في العمل في فبراير 2028.

ويذكر أن وصل كيشيدا إلى مصر يوم السبت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام في إطار جولته الإفريقية التي تشمل أربع دول، وتعد هذه أول زيارة يقوم بها إلى المنطقة منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021.