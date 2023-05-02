"الزراعة" تواصل حصاد وتوريد محصول القمح فى المحافظات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفقد حقول إكثار التقاوي المعتمدة للقمح في المحافظات، ومتابعة حصاد وتوريد المحصول من المزارعين.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قيادات الوزارة ومسئولي إدارات إنتاج وفحص واعتماد التقاوي والمعاهد البحثية المتخصصة.

وأجرى اليوم كل من الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور رضا قمبر مدير معهد المحاصيل الحقلية، وبالتنسيق مع مديري الزراعة بالمحافظات، زيارات ومتابعة ميدانية لمحافظات الوجه البحري الدقهلية والمنوفية؛ للاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فورًا.

وقام الوفد بالمرور على حقل إكثار بعض الأصناف ومنها سخا 95 وكانت حالة الحقول ممتازة، كما تم تفقد محطة إعداد التقاوي بمدينة شربين محافظة الدقهلية والوقوف على استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات فى استلام التقاوي.