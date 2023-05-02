قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود.

عاطفياً: لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلاً، حاول أن تفهم ذلك.

صحياً: أنت صاحب تصميم صلب عندما تقرر الإقدام على أمر ما، وهذا ما برهنته حتى الآن على صعيد اتباع حمية صحية.

الثور

مهنياً: يسهل عليك هذا اليوم الاتصالات ويزيل الحواجز الواحد تلو الآخر.

عاطفياً: قد تجد نفسك مجبراً على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك هذه القرارات.

صحياً: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك.

الجوزاء

مهنياً: تبرع في مجال المبيعات والتجارة، كذلك الصحافة والإعلام والكتابة لأنك تتمتع بأفكار خلاقة وبقدرة على إيجاد الحلول السهلة والذكية.

عاطفياً: الثقة مع الشريك هي أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة على نحو أكبر.

صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها.

السرطان

مهنياً: قد تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات.

عاطفياً: الكذب لن يكون في مصلحتك في التعامل مع الشريك، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.

صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، ولكنك لا تدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور، حذار.

صحياً: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم.

الأسد

مهنياً: قد تحصل تغيرات على صعيد العمل، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل.

عاطفياً: تقضي مع الحبيب أوقاتاً رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجدداً.

صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال.

العذراء

مهنياً: فوائد مالية تعود عليك بربح وفير نتيجة وساطة أحد الزملاء واهتمامه.

عاطفياً: وقت مناسب للقيام برحلة أو بسفر مع الحبيب لإعادة وصل ما انقطع بينكما. صحياً: تمضي يوماً سعيداً وترتاح فيه من عناء العمل الطويل، أنت تستحق الراحة.

الميزان

مهنياً: قد تحقق نجاحاً مميزاً في مجال عملك أو مع شخص يعمل في اختصاصك، وتحقق مشروعاً مهمّاً كنت بانتظاره منذ مدة بعيدة.

عاطفياً: تعيش تقلبات عاطفية تخفف من الوهج العاطفثي قليلاً أو يخلق بعض الذبذبات العاطفية فتذهب في أحلامك العاطفية بعيداً.

صحياً: عليك أن تتمالك أعصابك تجاه الضغوط، فقد تواجه لاحقاً ظروفاً أصعب وأكثر تعقيداً.

العقرب

مهنياً: لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك ومن النتائج المتوخاة لئلا تتحمل عاقبة الأمور وحدك.

عاطفياً: الحبيب ينتظر إشارة منك منذ وقت، لا تتردد في الإفصاح عن مشاعرك له

صحياً: استعض عن العشاء الدسم بعشاء خفيف قوامه الخضروات والأعشاب، وتناول الفاكهة المساعدة على التهضيم.

القوس

مهنياً: يوفر لك هذا اليوم بعض الحلول المالية ويغيّر وضعك المتأزم ويضعك على طريق النجاح.

عاطفياً: لا تدع أحد المتطفلين يتدخّل بينك وبين الشريك لأنه قد يزيد الأمور تعقيداً.

صحياً: ضع روزنامة واضحة لمفكرتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.

الجدي

مهنياً: قد يتسبب طارئ ما اليوم بسوء التفاهم وانفعالات شديدة أحياناً بينك وبين الزملاء، لكنك سرعان ما تستدرك الوضع وتعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

عاطفياً: قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه.

صحياً: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك.

الدلو

مهنياً: يغذيك هذا اليوم بالأحلام والقوة والعزيمة، ويجعلك قادراً على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة.

عاطفياً: يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلاً سريعاً نحو مزيد من التواصل الإيجابي.

صحياً: إختر ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.

الحوت

مهنياً: تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائباً، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعيد المهني.

عاطفياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.

صحياً: خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك.