الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الشناوى يكشف سر نجاح "جعفر العمدة" وتألق هالة صدقى بدور "صفصف"

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحا طاغيًا ليس في مصر فقط، وإنما في العالم العربي كله، مردفًا: "محمد رمضان لما أخذ براءة عملوا له لافتات حمد الله على السلامة".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مسلسل جعفر العمدة شكل حالة استثنائية، ويرجع النجاح لشخصين هما محمد رمضان، ومخرج المسلسل محمد سامي.

وأردف: "محمد سامي ومحمد رمضان بينهم كيمياء، ورغم ما أراه من أخطاء درامية، وهو أن الممثل يقول مونولوج درامي لوحده، وهو غير منطقي، إلا أنه عجب الناس، رغم أن الدراما قائمة على الديالوج". 

ولفت إلى أن المونولوج الدرامي دفع الناس للحديث عن شخصيات المسلسل، كما أن مخرج العمل لديه ميزة، كل الشخصيات عنده أبطال، البطل المحوري جعفر العمدة، لكن لم تمر شخصية مرور الكرام. 

وأردف: "محمد سامي صنايعي دراما بيقفل قفلة ساخنة، حاجة زاعقة، ويدور لها عن أسباب درامية، فتجعل المشاهد متشوق لرؤية الحلقة القادمة وممكن مينمش، لكن لولا محمد رمضان في المسلسل مكنش باقي الشخصيات اتشافت".

وعن تألق الفنانة هالة صدقي، في دور صفصف، قال الشناوي: "الفنانة هالة صدقي، جامدة ولها تاريخ، في مشوارها ربما قابلت دور ليس له أبعاد، أو جاملت، الناس، لكن دور مكتوب مع ممثل موهوب، يعمل حالة صهللة، وكذلك ردود فعل الناس تنعش الحالة، لأن محمد سامي ممكن يكتب بناءً على ردود الأفعال أثناء التصوير". 

جعفر العمدة محمد رمضان صفصف هالة صدقي محمد سامي ومحمد رمضان طارق الشناوي

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