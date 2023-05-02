إصابة 6 أشخاص من بينهم سيدة فى حادث تصادم بين جرار وسيارة بالغربية

أصيب 6 أشخاص من بينهم سيدة بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة في الجسد، إثر تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي علي طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا.



وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابه 6 أشخاص من بينهم سيدة بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة في الجسد إثر تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي علي طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة.