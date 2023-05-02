الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص من بينهم سيدة فى حادث تصادم بين جرار وسيارة بالغربية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 6 أشخاص من بينهم سيدة بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة في الجسد، إثر تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي علي طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا.


وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابه 6 أشخاص من بينهم سيدة بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة في الجسد إثر تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي علي طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة.

 

 

اصابة الاتحاد أشخاص بينهم سيدة تصادم بين جرار وسيارة بالغربية

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