الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تطوير مدارس قرى سوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم البنية التحتية للاتصالات وشبكات الإنترنت وخطوط الهواتف المنزلية، مع توفير أجهزة الحاسب الآلى للمدارس ودعم المعامل التكنولوجية داخل تلك المدارس.

كما قامت بإنشاء المدارس الجديدة للحد من كثافة الطلاب داخل تلك المدارس وكان ذلك في  إطار خطه الدولة لتطوير الريف المصرى.

وفرت معمل حاسب آلى بمدرستى 

«ندى همام»، الطالبة بالمرحلة الإعدادية ،تقطن في إحدى قرى محافظة سوهاج، عانت خلال السنوات الماضية أثناء ذهابها للمدرسة بسبب تهالك المباني بداخلها، وعدم وجود مقاعد صالحة للأستخدام، كما أن كثافة الطلاب داخل الفصول جعلها لا تستطع الفهم أو الدراسة وتمنت فقط أن ينتهي كل تلك المتاعب لتكمل دراستها بطريقة صحيحة وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقيق حلم الطلاب بتطوير وإحلال المدارس داخل القرية، وتظويدها بلأجهزة التعليمية الحديثة لخدمة جميع الطلاب.

وقالت «ندى» لـ«الدستور» إن في الماضي لم تكن تحب الذهاب للمدرسة ، وذلك بسبب تهالك المباني مبانيها وتدهور ، المرافق العامة بداخلها ، كما أن المدرسة أفتقرت لجميع وسائل التعليم الحديثة، ولا يوجد بها أجهزة كمبيوتر ولا معامل ولا مكتبات، لكن المبادرة أزالة  كل تلك المتاعب ، بعدما قام فرق حياة كريمة بإعادة  ترميم المدارس في القرية وجميع القرة المجاورة ، كما قاموا بتجديد المرافق العامة، وتطوير شبكة الصرف الصحى، وتوصيل مياه الشرب، والكهرباء التى كانت تنقطع بشكل دائم لجميع المنازل.

أضافت أن المبادرة وفرت  لنا المعامل والمكتبات وأجهزة الكمبيوتر، وكل الموارد التى تساعد المدرسين على تقديم المعلومات للطلاب بشكل سلس وبسيط ، وذكرت أن المدرسة أصبحت الأن مثل الجنة، ويوجد بها  معامل متميزة وملاعب جميلة،حيث أن جميع الطلاب أصبحوا يتمتعون بحصص الألعاب والكمبيوتر والموسيقى، وأصبحت الدراسة أسهل بكثيرعن الماضي، تختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للطلاب وجميع سكان القرية، كما وجهت الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة سكان الريف المصري وأصبحوا ينعمون بجميع الخدمات داخل قراهم.

حياة كريمه سوهاج محافظة قرى المدارس

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