الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صبحي" و"شعيب" يشهدان منافسات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عروض الكاراتية والفنون الشعبية التي قدمها المشاركين في ختام الاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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كما شهد وزير الشباب ومحافظ مطروح المنافسات الختامية في ألعاب الفرية والجماعية "خماسي كرة القدم، كرة السرعة، السباحة، ألعاب قوي وكرة اليد"، تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وعقب الانتهاء من المنافسات تم التقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة في أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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جاء ذلك بحضور المستشار أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة وعددا من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان ورئيس مجلس العمد والمشايخ والفرق المشاركه في الأولمبياد.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية التقاط الصور التذكارية المحافظات الحدودية محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مستشار رئيس الجمهورية محافظ مطروح

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