الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سوبر مامي.. لاعبات تألقن فى كأس العالم للجمباز القاهرة 2023

جانب من البطولة
جانب من البطولة

شهدت منافسات بطولة كأس العالم "القاهرة 2023 "التي أقيمت على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 مشاركة 3 لاعبات أمهات فى رسالة واضحة أن رياضة الجمباز والمنافسة فيها لا تتوقف عند سن معين.

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وشاركت أوكسانا تشوسوفيتينا من أوزبكستان وهى أم لطفلين، 48 عامًا، وهى لاعبة شاركت فى الأولمبياد 8 مرات ومازالت تواصل العطاء وتبهر الجميع باستمرارها وإرادتها كلاعبة تسعي دائمآ للمنافسة والتواجد على منصات التتويج، كما شاركت فاسيليكي ميللوسي تبلغ من العمر 38 عامًا، أم لطفلين من اليونان.

وشاركت فى الأولمبياد مرتين (ريو ولندن) ونهائي AA في العالم أنتويرب 2013 واخيرا اللاعبة مارتا فيهان - كوليسزا من بولندا، وهى أم لطفلين تبلغ من العمر 35 عامًا فازت بالذهبية في البطولات الوطنية لعام 2018 في جدانسك، بولندا.

وحصلت على المركز 11 على جهاز الأرضي في الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن.

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وجاءت مشاركة هؤلاء اللاعبات فى منافسات بطولة كاس ألعالم للجمباز الفني القاهرة 2023 لتعطي إلهام حقيقي لجميع لاعبي الجمباز الشباب وكذلك قدرة المراة علي صنع المعجزات فى جميع المحافل التي تشارك فيها علي جميع المستويات.

واختتمت امس الأحد، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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من جانبها، قالت د.نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات إن مشاركة الثلاث بطلات فى بطولة كاس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023 يعتبره الإتحاد الدولي للعبة إضافة كبيرة ونجاح لإي بطولة.

ووصفت زايد مشاركة اللاعبات بأنهم أمهات خارقات فوق العادة تالقن فى  المحافل الدولية واستطعن اللعب حتي هذا الوقت برغم مسؤليتهم تجاه ابنائهم، لافتة إلى أن اللاعبات حفرن اسمائهم باحرف من نور فى سجلات رياضة الجمباز كعظماء للعبة

وشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

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