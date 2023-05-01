"185 جنيها".. رسوم خصم الانتقال بين شرائح استهلاك الكهرباء لماذا؟

تثير خاصية فرق الانتقال من شريحة إلى أخرى في شرائح استهلاك الكهرباء بالنسبة للقطاع المنزلي المتعلق بالمشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية حالة جدل رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولإيقاف هذه الحالة الجدلية كان لابد من شرح أسباب خصم قيمة الانتقال من شريحة إلي أخرى في العدادات مسبوقة الدفع.

هناك عملية مقاصة تحدث بين شرائح الاستهلاك المنزلي في العداد مسبوق الدفع، وتعرف هذه العملية فرق سعر الشراح، وتعد الحالة الأشهر بين عمليات فرق سعر الشرائح هي خصم 28 جنيها من الرصيد عند الانتقال من الشريحة الثانية إلى الأولي.

وتوضح "الدستور" لجمهور المشتركين بالقطاع المنزلي بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية فروق الأسعار بين شرائح الاستهلاك السبعة، وخاصة فرق سعر الشرائح عندما يدخل المشترك ضمن شريحة 3 و6 و7 فقط، وتلك هي الشرائح التي تشهد عملية خصم من الرصيد.

الشريحة الأولي والثانية:

عندما يتخطى استهلاك المشترك الـ ١٠٠ كيلو وات شهريًا ينتقل مباشرة إلي شريحة (3)، وهنا يكون رسوم الانتقال مقابل خصم ٢٨ جنيها، وتعد فرق سعر الانتقال من شريحة (1) و(2) إلى شريحة (3)، لأن المحاسبة تعود إلى الصفر ويخصم الفرق فقط.

الشريحة السادسة

بينما عندما يتخطى استهلاك المشترك الـ ٦٥٠ كيلو وات شهريًا ينتقل مباشرة إلى شريحة (6)، وهنا يكون رسوم الانتقال مقابل خصم ١٤٥ جنيها، وتعد فرق سعر الانتقال من شريحة من الشريحة (5) إلى شريحة (6)، لأن المحاسبة تعود إلى الصفر ويخصم الفرق فقط.

الشريحة السابعة

عندما يتخطى استهلاك المشترك الـ 1000 كيلو وات شهريًا ينتقل مباشرة إلى شريحة (7)، وهنا يكون رسوم الانتقال مقابل خصم ١٨٥ جنيها، وتعد فرق سعر الانتقال من شريحة من الشريحة (6) إلى شريحة (7)، لأن المحاسبة تعود إلى الصفر ويخصم الفرق فقط.

العداد مسبوق الدفع المغلق

في حالة عدم الاستهلاك الشهري للعداد مسبوق الدفع بسبب أن الوحدة السكنية مغلقة، يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.