شاهد.. لحظة خروج جثمان الفنان مصطفى درويش إلى مثواه الأخير

شيّع مجموعة من الفنانين جثمان الفنان مصطفى درويش بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، على أن يوارى جسده في مدافن العائلة.



وحرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين حصور جنازة الفنان مصطفى درويش، كان من أبرزهم الفنان حمزة العيلي، شريف سلامة، حسن أبوالروس، ريهام عبدالغفور، لقاء سويدان، وحسن شتا.

وأعلن هاني درويش وفاة شقيقه مصطفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، قائلًا: "البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان مصطفى درويش، وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، وأعلن أن الجنازة ستكون من مسجد الحصري، على أن يقام العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياريت الكل يدعيله".

ولد مصطفى درويش في 11 يناير عام 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة، عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وعرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة، وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة، وقدم خلال مسيرته الفنية القصيرة 30 عملا فنيا، كما شارك في مسلسل «بـ100 وش» الذي أخرجته كاملة أبوذكري وأنتجته شركة العدل جروب، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد، وترك بعض الأدوار التي لاقت قبولًا واسعًا في نفوس المواطنين، وعلقت أدواره في أذهانهم.