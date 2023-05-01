الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى.. غدًا

سامح شكري
سامح شكري

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الثلاثاء، دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، في مقر وزارة الخارجية. 

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني جلسة مباحثات حول مستجدات الأوضاع في السودان. 

جهود مصر لوقف إطلاق النار في السودان 

وطالبت مصر، في وقت سابق، بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار في السودان، وإتاحة الفرصة للحوار، بالإضافة إلى جهود الوساطة التي تجريها القاهرة في ذلك الشأن. 

الخارجية: إجلاء 6960 مصريًا من السودان حتى الآن

الرئيس السيسى وسلفا كير يوجهان نداء بالوقف الفورى لإطلاق النار فى السودان

وكذلك، أكد شكري أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة في السودان. 

في السياق ذاته، تستمر الجهود المصرية لإجلاء المواطنين من السودان، واستقبال الأشقاء السودانيين، والجنسيات الأخرى، الفارين من الاشتباكات العسكرية هناك. 

وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الأحد، أنه تم إجلاء 6960 مصريًا من السودان حتى الآن. 

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