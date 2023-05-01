الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سياسى سودانى لـ"القاهرة الإخبارية": يمكن إنهاء الحرب بالتفاوض وليس بالسلاح

الحرب بالسودان
الحرب بالسودان

قال حافظ كبير، كاتب سياسي سوداني، إنه على مدار الأربعة أيام الماضية حدثت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش الوطني، وبالرغم من تلك الاشتباكات إلا أن قوات الدعم السريع لم يلحقها الضرر كثيراً، لذا ما يقال بشأن الانتصار القريب للجيش الوطني ليس صحيحا. 

الحرب بالسودان

وأكد حافظ كبير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من المتوقع استمرار هذه الحرب والاشتباكات لفترة زمنية ليست بقصيرة على الإطلاق، حيث قوات الدعم السريع مازالت مسيطرة على الكثير من المناطق السودانية. 

 

وتابع: "يمكن إنهاء الحرب من خلال التفاوض وليس الانتصار بالسلاح، حيث ستظل تلك الاشتباكات مستمرة والشعب هو من سيدفع الثمن غالياً، لذا يجب الجلوس على طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن". 

ميليشيا الدعم السريع

وأضاف في حديثه، أن قوات الدعم السريع كانوا بالأساس ضباطا في القوات المسلحة السودانية، وهذه الميليشيا تم إنشاؤها بقانون شرعي ولكن يعتبرها الجيش السوداني الآن عناصر متمردة.

حافظ كبير ميليشيا الدعم السريع القاهرة الإخبارية الحرب بالسودان الجيش الوطني

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