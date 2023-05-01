آخرهم مصطفى درويش.. فنانون رحلوا بسبب توقف عضلة القلب

رحل الفنان مصطفى درويش، اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ، وسط صدمة كبيرة من كل محبيه وجمهوره وصناع الوسط الفني، خاصًة أنه كان بصحة جيدة ولم يشتك من أي أمراض في وقت سابق.

وتوفي “درويش” صاحب الـ42 عاما، نتيجة توقف عضلة القلب، وهو الأمر الذي تكرر مع أكثر من فنان، ويرصد "الدستور" أبرزهم في سياق السطور التالية.

عمرو سمير

في 5 يوليو 2017 توفي المذيع والممثل المصري عمرو سمير في مقتبل عمره، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا.

حسين الإمام

عن عمر يناهز الـ63 عاما، وبشكل مفاجئ في عام 2014، بالتحديد يوم 18 مايو، رحل الفنان حسين الإمام عن عالمنا إثر تعرضه بمنزله في منطقة الريف الأوروبي بتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

جالا فهمي

رحلت الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز الـ 59 عاما، في 26 من شهر فبراير، بسبب إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، لترحل عن عالمنا بشكل مفاجئ.

الفنان حسن حسني

"أزمة قلبية" مفاجئة كانت هي السبب الرئيسي وراء رحيل الفنان الكبير حسن حسني عن عمر ناهز 89 عاما، بمستشفى دار الفؤاد، وهو الأمر الذي أحزن الكثير من جمهوره ومحبيه.

محمد متولي

رحل الفنان محمد متولي في 5 أغسطس 2000، عن عمر يناهز الـ 51 عاما، بعد أن أصيب بآلام شديدة مفاجئة في القلب لم يستطع مقاومتها.