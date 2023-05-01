الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد رحيله.. كيف قضى الفنان مصطفى درويش حياته فى خدمة الناس؟

الفنان الراحل مصطفي
الفنان الراحل مصطفي درويش

كان الفنان الراحل مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 42 عامًا محبًا لفعل الخير، بعيدًا عن "الشو"، يتصدق دون أن يكتب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يشجع الناس على مبادرات الخير، والتي كان آخرها زيارته المستمرة لمؤسسة معنا لإنقاذ إنسان، دائمًا يبحث ويهتم بالمشردين والفقراء.

 

يرصد "الدستور" كيف قضى الفنان الراحل مصطفى درويش حياته في خدمة الناس، في سياق السطور التالية.

 

مؤسسة معنا لإنقاذ إنسان

شجع الفنان الراحل مصطفى درويش الجمهور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بزيارة مؤسسة معنا لإنقاذ إنسان بعدما زارها هو، وعلق على هذا قائلًا: "أقرب مكان لقلبي"، ودائمًا ما كان يتبرع لهم بكل ما يقدر عليه سواء من مال، أو الذهاب لزيارتهم وإدخال السعادة على قلوبهم.

 

الحاجة بطة

ساعد الفنان مصطفى درويش سيدة تدعى الحاجة بطة، وذلك بعدما تخلى عنها أولادها، وتركوها في الشارع دون مأوى.

 

سيدة المطر

تفاعل الفنان الراحل مصطفى درويش في الـ 21 من شهر نوفمبر لعام 2020 مع قصة سيدة المطر، وحاول بكل الطرق أن يصل إليها، وبالفعل وصل لها وساعدها ضمن أعمال الخير التي كان يسعي لها.

 

أعمال خير في السر

شارك حساب حمل اسم عبير عبدالستار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا تتحدث فيه عن الفنان مصطفى درويش قائلة: "دلوقتي وبعد وفاته أقدر أعلن عن الخير اللي كان مصطفى درويش بيعمله معنا من سنين وفي الخفاء". 

"مصطفى كان بيشارك معنا في إطعام الصائمين في رمضان وشراء الأدوية وإعانات شهرية ده غير الوجبات اللي كانت بتطلع من المطعم عنده".

 

"آخر حاجة مصطفى عملها شراء ملابس أيتام وصمم إن الأطفال يختاروا اللبس بنفسهم دعواتكم ليه بالله عليكم ربنا يجعل عملك في ميزان حسناتك ويغفر لك ويرحمك مش مصدقة يا مصطفى لسه لا حول ولا قوة إلا بالله".

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