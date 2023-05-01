الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف سوهاج" تعلن استئناف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد (صور)

الاجتماع
الاجتماع

اجتمع الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج بأئمة عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة لبحث استئناف  جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد وهي:  ( مجالس الإقراء – مجالس الإفتاء – الدروس المنهجية- دروس الواعظات – المنبر الثابت- مجلس الفقه – مجلس الحديث- مقارئ كبار القراء – مقارئ الجمهور –مقارئ الأئمة القراء – المقارئ النموذجية - مقارئ الواعظات ) وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد عبد الرحيم، استئناف  جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد والتى تشمل مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث  ومقارئ كبار القراء ومقارئ الجمهور ومقارئ الأئمة القراء والمقارئ النموذجية ومقارئ الواعظات.

وانتقل وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج فى حديثه مع الأئمة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمساجد والتأكيد التام في جمع صكوك الإطعام وصكوك الأضاحي بجميع المساجد وسرعة تركيب لمبات الليد الموفرة للطاقة طبقا لأسلوب الصناعة والمعتمدة بجميع المساجد والمكاتب وفصل التيار الكهربائى فور الانتهاء من أداء الصلوات الخمس، والتأكيد على تخفيض اضاءة المساجد بالكامل والاكتفاء بما يلزم لاداء الصلاة.

وكان فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عبر صفحتة الرسمية انطلاق جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد ابتداءً من السبت الماضى، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، موكداً على استأنف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد ابتداءً من السبت  الموافق 29 / 4 / 2023م ، وهي: ( مجالس الإقراء – مجالس الإفتاء  – الدروس المنهجية- دروس الواعظات – المنبر الثابت- مجلس الفقه – مجلس الحديث- مقارئ كبار القراء – مقارئ الجمهور –مقارئ الأئمة القراء – المقارئ النموذجية - مقارئ الواعظات ).

كما أشار إلى استئناف البرنامج الصيفي للطفل بداية من الأحد 14 مايو 2023 م بإذن الله تعالى مع التوسع فيه ليكون في عشرين ألف مسجد.

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