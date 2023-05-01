الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقط من الطابق الثامن فى الإسكندرية

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه بعد سقوطه من الدور الثامن من أعلى مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية أثناء تنظيفه الزجاج وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بسقوط عامل من مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية، وتوجهت على الفور قوة أمنية وإخطار النيابة العامة.

وبالمعاينة تبين أنه أثناء عمل العامل وقيامه بمسح الزجاج اختل توازنه وسقط من الدور الثامن ولفظ أنفاسه الأخيرة، وعاينت النيابة العامة الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة واتخاذ الإجراءات القانونية.

عامل أنفاسه الأخيرة مبنى مجلس الدولة مديرية أمن الإسكندرية الدور الثامن

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