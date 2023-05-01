محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة ومشروعات الرصف بسمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،اليوم الإثنين، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية داخل مركزي المحلة وسمنود بحضور اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف المرحلة الثانية من كورنيش مدينة المحلة الكبرى والتي تتم بداية من المجمع الصناعي وحتى منطقة الهويس بطول 1700 متر، تم خلالها أعمال التدبيش والتوسعة بعرض 18 متر ووضع الطبقة السطحية، وتابع جولته في المحلة بتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بنطاق حي أول وثان المحلة إلى جانب تفقد مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى

- تفقد مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود



تفقد "رحمي" في سمنود، مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

كما تفقد أعمال توسعة وإعادة تأهيل الطريق الرئيس لمدينة سمنود "مدخل المدينة" بطول 1.5 كيلو متر ومتوسط عرض 15متر، والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية للمدينة، واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تغطية طريق بهبيت الحجارة لتوسعته ورصفه بطول 2500 متر، للمساهمة في تيسير الحركة إلى الجامعة التكنولوجية.

يذكر أن أعمال إنشاء الكورنيش تتم على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 متر، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

جولة محافظ الغربية

جولة محافظ الغربية