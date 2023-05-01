السجن المشدد 15 سنة لسائق يتاجر في المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 17274 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، عن أن التحريات السرية توصلت إلى قيام المتهم "م.ن.م" سائق، بحيازة وإحراز لمخدر الحشيش بقصد الاتجار واستخدامه لسيارة أجرة في وسيلة بيع المواد المخدرة ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة محل البلاغ ، عثر بداخلها علي كيس بلاستيكي يحوي بداخله على عدد 24 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت عدد 25 طربة على الميزان الحساس 6.352 جراما ، وبمعاينة السيارة المضبوطة إمكانية استقرار المضبوطات بداخلها ، وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.