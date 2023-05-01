عمل لـ مصطفى درويش لم يشاهده قبل وفاته.. فما هو؟

رحل، منذ قليل، عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى درويش، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ43 عاما، وسط صدمة وحزن شديد من جمهوره وأصدقائه فى الوسط الفني وخارجه.

كان الفنان مصطفى درويش قد انتهى قبل رحيله من تصوير فيلم «خمس جولات»، ولكن شاء القدر أن يرحل دون أن يشاهده، والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية.

وكانت قد طرحت الجهة المنتجة للفيلم البوستر الرسمي، قبل عيد الفطر، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية في الفترة المقبلة.

أحداث وأبطال فيلم خمس جولات

وتدور أحداث فيلم «خمس جولات»، FIVE ROUNDS، حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم «خمس جولات» بطولة: آدم شرقاوي، نور النبوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

جنازة وعزاء الفنان مصطفى درويش

وقد أعلن «هانى»، شقيق الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وفاته، وكتب: البقاء لله.. توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش.

كما أعلن عن موعد صلاة الجنازة والعزاء قائلا: تشييع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم الإثنين، من مسجد الحصري بأكتوبر، والعزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.