الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره السوري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اجتماعاً قبل انطلاق أعمال اجتماع عمان التشاوري الذي تستضيفه الأردن اليوم، ويشارك فيه وزراء خارجية السعودية وسوريا والعراق ومصر.

وبحث وزير الخارجية الأردني مع المقداد الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بناءً على المبادرة الأردنية والطروحات العربية الأخرى، كما بحث الوزيران العديد من القضايا الثنائية كأمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه واللاجئين. 

د وزير الخارجية الاردني وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأردن السعودية العراق مصر

الأكثر قراءة

بـ10 قرارات.. الرئيس السيسى يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة ونساء مصر

السيدة انتصار السيسى: العمال ركيزة أساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

"القصاصين" تتجمل احتفالا بزيارة الرئيس السيسي للصالحية في عيد العمال

القبض على عاطل سرق شقتين بمنطقة 15 مايو

التفاصيل الكاملة لمصرع مسن بالمنوفية سقط من أعلى منزله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي