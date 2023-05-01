وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره السوري

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اجتماعاً قبل انطلاق أعمال اجتماع عمان التشاوري الذي تستضيفه الأردن اليوم، ويشارك فيه وزراء خارجية السعودية وسوريا والعراق ومصر.

وبحث وزير الخارجية الأردني مع المقداد الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بناءً على المبادرة الأردنية والطروحات العربية الأخرى، كما بحث الوزيران العديد من القضايا الثنائية كأمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه واللاجئين.