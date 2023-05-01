الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى لمدير مصنع "فيوتك": "هدعمك لزيادة المكون المحلى لمنتجك 90%"

 احتفال عيد العمال
 احتفال عيد العمال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة مستعدة لدعم المصانع لزيادة المنتج المحلي في المنتجات، والذي سيوفر فرص عمل، كما سيعمل على زيادة الأيدي العاملة.

جاء ذلك تعقيبًا على كلمة رئيس شركة «فيوتك» لصناعة كشافات الإضاءة، أحد نماذج مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، حيث أوضح أن المكون المحلية للشركة يبلغ 60% تقريبًا، ورد عليه الرئيس السيسي مؤكدًا أنه سيدعمه ليصل المنتج المحلي إلى 90% لأنه سوف يوفر عملة صعبة.  

وذلك خلال مشاهدة الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض نماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، خلال احتفال عيد العمال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

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